РИАМО – 1 окт. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в ряды российской армии по новым правилам, отныне срочники получают возможность уйти в запас раньше положенного срока, следует из текста документа, опубликованного на сайте Кремля.
Согласно размещенному документу, правом могут воспользоваться солдаты, у которых во время службы родился второй ребенок.
Также призывники имеют право отказаться от отсрочки.
Во вторник по всей России начинается призыв граждан на военную службу, призывная кампания продлится по 31 декабря.
Призыву подлежат граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составит 12 месяцев.
Как ранее отмечал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, осенью в армию намерены призвать около 132 тысяч человек.
Залетчик, Шерстяной или Боец: кем бы ты был в армии
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1 октября начинается осенний призыв в армию. Проверь, каким ты будешь солдатом.
Армейская служба тебя не напрягает, а вот ты ее довольно часто. Тебе свойственно попадать в различные нелепые ситуации, но ты не падаешь духом. Скорее всего, с тобой очень весело, хоть и бывают различные хлопоты.
Ты предпочитаешь не лезть в бутылку и стараешься не высовываться. Тебе проще уступить, даже если это идет вразрез с твоими интересами. Иногда тебе прилетает от командования, бывают небольшие конфликты с другими солдатами, но в целом служба идет спокойно.
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