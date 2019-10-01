РИАМО – 1 окт. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в ряды российской армии по новым правилам, отныне срочники получают возможность уйти в запас раньше положенного срока, следует из текста документа, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно размещенному документу, правом могут воспользоваться солдаты, у которых во время службы родился второй ребенок.

Также призывники имеют право отказаться от отсрочки.

Во вторник по всей России начинается призыв граждан на военную службу, призывная кампания продлится по 31 декабря.

Призыву подлежат граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составит 12 месяцев.

Как ранее отмечал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, осенью в армию намерены призвать около 132 тысяч человек.