РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил устранение недостатков капремонта жилого дома на улице Сосновая в Подольске, там повторно оштукатурили торцевую стену, недостатков не выявлено, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

На основании поступившего в адрес депутата обращения гражданина о выявленных недостатках после проведения капитального ремонта многоквартирного дома №8А на улице Сосновая, комиссия провела визуальное обследование. В ее состав вошли Максимович, директор МУЖРП №9 Михаил Панин, сотрудники МКУ «Окружное хозяйство», представители компании-подрядчика ООО «КомплексСтрой».

«По ранее данной рекомендации подрядная организация повторно отремонтировала торцевую стену многоквартирного дома. Ремонт сделали фрагментарно, методом частичной выборки штукатурного слоя, подверженного разрушению. Разрушенные места зафиксировали и вновь заштукатурили. Сейчас торцевая стена МКД не имеет видимых повреждений или трещин», – сказал Максимович.

Для определения качества произведенного ремонта проверка будет проходить ежемесячно. Ситуация находится на личном контроле депутата.