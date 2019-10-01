РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско вручил продуктовый набор семье инвалидов в Люберцах, которые к нему обратились за помощью, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы.

30 сентября по просьбе об оказании помощи Дениско приехал по адресу: Октябрьский проспект, дом 327, где проживают два инвалида – мать и дочь. Несколько лет назад Елена Самойлова вместе с мамой попали в автомобильную аварию, в результате которой они стали инвалидами.

«Депутат не остался равнодушным к людям, попавшим в столь трудную жизненную ситуацию. Поскольку мама Елены является лежачей больной, Дмитрий Дениско ранее приобрел ей специальную медицинскую кровать. Вот и сейчас парламентарий пришел на помощь инвалидам – собрал собственноручно стул и вручил продуктовый набор», – говорится в сообщении.

Мать и дочь выразили слова глубокой признательности и благодарности в адрес депутата за внимание и оказанную помощь.