РИАМО - 1 окт. Врачи, работающие в НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина в Москве, подали в администрацию центра заявления об увольнении, сообщается в Twitter-аккаунте независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей».

На видеозаписи, размещенной в аккаунте, один из врачей передает в администрацию подписанные заявления на увольнение как всех сотрудников отделения трансплантации костного мозга, так и сотрудников ряда других подразделений.

«Коллектив не считает возможным работать в сложившихся условиях, когда людям запрещают открыто высказывать свое мнение, когда людям не платят заработную плату и когда на людей оказывается такое безосновательное психологическое давление. <...> Ни я, ни мои коллеги не считаем возможным работать в таких условиях», – сказал заместитель директора Института детской онкологии Максим Рыков.

По его словам, директор НМИЦ Иван Стилиди должен быть отстранен от занимаемой должности, а на его место необходимо назначить антикризисного менеджера.

Ранее врачи, работающие в отделении НМИЦ онкологии имени Блохина, заявили о готовности уволиться в полном составе из-за конфликта с новым руководством и невыносимых условий работы. Свое видеообращение они опубликовали на YouTube-канале «Альянса врачей».