РИАМО – 1 окт. Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии, который является подведомственным учреждением Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина в Москве, Георгий Менткевич освобожден от занимаемой должности исполняющего обязанности заведующего отделением, сообщает ТАСС.

Ранее врачи, работающие в отделении НМИЦ онкологии имени Блохина, заявили о готовности уволиться в полном составе из-за конфликта с новым руководством и невыносимых условий работы. Свое видео обращение они опубликовали на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей». Одним из инициаторов этого обращения был Менткевич.

«Он (Менткевич – ред.) является заместителем директора и совмещал эту должность с исполнением обязанностей заведующего отделением. Георгий Людомирович Менткевич начал свою деятельность, которую мы сейчас обсуждаем, задолго до того, как я как руководитель центра сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением. <...> Сделал я это несколько дней назад», – сказал глава НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Иван Стилиди.

Кроме того, Менткевич получил выговор, по словам Стилиди, за «хамское поведение».

Глава НМИЦ назвал видеообращение врачей «спекуляцией» и «местным конфликтом».

«Конфликт местный, локальный, даже не конфликт, а в некое противостояние новой администрации были втянуты родители и пациенты. По сути выстроены заградотряды из детей и пациентов», – добавил Стилиди.