РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Биатлонисты Подольского центрального спортивного клуба (ПЦСК) «Витязь» завоевали золото, серебро и бронзу на эстафетных гонках первенства России по летнему биатлону, говорится в сообщении пресс-службы ПЦСК «Витязь».

«На первенстве России по летнему биатлону среди юношей и девушек 2005-2006 года рождения 30 сентября прошли эстафетные гонки. Биатлонисты школы олимпийского резерва – члены ПЦСК «Витязь» вновь показали высокие результаты. Ирина Головатюк на заключительном этапе вывела сборную команду Московской области на первое место, Арсений Власов и Вячеслав Мамичев завоевали серебряные медали, Александр Сайфиев в составе второй сборной команды Московской области – бронзовую медаль», – говорится в сообщении.

Президент (ПЦСК) «Витязь» Борис Иванюженков поздравил юных подольчан и тренера Александра Ефимова с очередной победой.

«Отмечу, что как только решились технические проблемы с винтовкой Головатюк, она снова на своем месте – на первом», – сказал Иванюженков.