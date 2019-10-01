РИАМО - 1 окт. Мобильные бригады будут помогать подмосковным пенсионерам в сельской местности по хозяйству и отвозить жителей на обследования, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Во вторник около дома правительства региона прошла церемония выдачи ключей от автомобилей, которые будут обслуживать жителей старшего возраста в сельской местности. Перед мероприятием автомобили презентовали губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Бригады будут оказывать помощь еще и по хозяйству - рубить дрова, за водой сходить, убрать урожай. Работать начнут с 1 января», - сказал собеседник агентства.

Московская область лидирует среди регионов РФ по количеству таких спецмашин, приобретенных в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Всего с 1 января в регионе начнут работу 54 такие машины, которые будут доставлять пожилых жителей, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения обследований. Из федерального бюджета на указанные цели было выделено 112 миллионов рублей.

Для каждой машины будут сформированы специальные мобильные бригады. Бригады будут оказывать помощь по благоустройству территории, уборке дома, проводить сельхозработы, оказывать юридические консультации, консультации по оплате квитанций и платежей за ЖКУ, помощь при подаче заявления на социальные услуги, первичный медицинский осмотр.