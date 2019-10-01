РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Начальник управления МВД России по Подольску Артур Озеров 2 октября проведет очередной прием граждан, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«Начальник Управления МВД России по Подольску Артур Озеров проведет прием граждан 2 октября с 17:00 до 20:00. Прием будет проходить по адресу: Революционный проспект, дом №84», – говорится в сообщении.

На личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления. Записаться или узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8(496)763-02-59.