РИАМО - 1 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил мобильным бригадам, которые будут оказывать помощь пенсионерам в сельской местности, оказывать помощь не только жителям старше 65 лет, но и всем пожилым людям, которые живут в сельской местности и нуждаются в помощи.

В Подмосковье передали первые 26 машин для обслуживания пенсионеров в сельской местности. Московская область лидирует среди регионов РФ по количеству машин, приобретенных в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Всего с 1 января в регионе начнут работу 54 такие машины, которые будут доставлять пожилых жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения обследований.

«Я думаю, что мы можем позволить себе не делать исключений по возрасту. Давайте не будем отказывать тем, кому нет 65 лет, но кто нуждается в помощи. Хочу пожелать успеха», - сказал Воробьев.

Он отметил, что очень важно оказывать услуги вежливо и без сбоев.

«Знаю, что все присутствующие чутко и внимательно работают. Хочу пожелать, чтобы все бригады были добродушными, чтобы машины приезжали вовремя и в срок», - заключил Воробьев.

Также бригады будут оказывать помощь по благоустройству территории, уборке дома, проводить сельхозработы, оказывать юридические консультации, консультации по квитанциям и платежкам за ЖКУ, помощь при подаче заявления на социальные услуги, первичный медицинский осмотр.