РИАМО - 1 окт. Первые 26 автомобилей для обслуживания пенсионеров, проживающих в сельской местности, передали социальным бригадам в Подмосковье, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Московская область лидирует среди регионов России по количеству машин, приобретенных в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». С 1 января 2020 года в Подмосковье начнут работу 54 машины, которые будут доставлять жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения обследований. Из федерального бюджета на это было выделено 112 миллионов рублей. Для каждой машины будут сформированы специальные мобильные бригады.

«Я хочу всех поприветствовать. У нас сегодня Международный день пожилого поколения. В рамках национального проекта мы активно внедряем программу «Активное долголетие». Сегодня мы получили 26 первых автомобилей, они позволят оказать необходимую заботу, отвезти старшее поколение туда, где им нужно пройти исследования. Всего будет 54 бригады», - сказал Воробьев в ходе торжественной церемонии вручения ключей представителям социальных бригад.

Губернатор отметил, что всего в Подмосковье в сельской местности проживает около 200 тысяч пенсионеров.

Ключи от машин представителям соцбригад вручила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Я очень рада, что у нас такое пополнение. В том, что это будет доброжелательно, что никаких нареканий по поводу обслуживания не будет, я даже не сомневаюсь», - подчеркнула Фаевская.

Мобильные бригады также будут помогать пожилым с благоустройством территории, уборкой дома, сельхозработами, смогут проводить первичный медицинский осмотр. Кроме того, соцработники будут давать юридические консультации, консультировать по квитанциям и платежкам за ЖКУ, помогать при подаче заявления на получение соцуслуг.