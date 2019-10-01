РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 окт. В подмосковном Королеве 2 октября молодым мамам расскажут о легких родах в рамках работы «Школы мам», сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Лекция пройдет в Королевском роддоме с 16:00 до 17:00.

«Приглашаем молодых мам в среду, 2 октября, на лекцию «Школы мам» по теме «Секреты легких родов». Лекцию проведет акушерка высшей квалификационной категории Ольга Суворова», – сказал собеседник агентства.

На лекции врач расскажет о том, как «хорошо родить», какие внешние факторы тормозят процесс родов, и почему так легко сделать роды трудными, а также что можно сделать, чтобы роды прошли на одном дыхании и многое другое.

Для участия обязательна предварительная запись по телефону: 8(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя, с пометкой «Школа мам»).