РИАМО - 1 окт. Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) смогут бесплатно провозить ручную кладь и багаж, габариты трех измерений которого не превышают 180 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Багаж делится на два вида – обычный и крупногабаритный. Сейчас в пригородных поездах бесплатно разрешено провозить багаж, габариты трех измерений которого не превышают 180 сантиметров, на МЦД это правило будет также актуально. А вот стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД будет ниже, чем в действующих электричках, и не будет зависеть от расстояния в пути», – заявил начальник дирекции МЦД столичного Дептранса Андрей Акимов.

Он напомнил, что сейчас пассажир электрички платит за крупногабаритный багаж 120 рублей, если предстоит ехать менее 100 километров, и 240 рублей, если расстояние в пути превышает 100 километров. Пассажир МЦД заплатит за провоз крупногабаритного багажа 60 рублей за весь путь следования.

«В форме обратной связи на нашем сайте будущие пассажиры МЦД часто спрашивают о том, будет ли бесплатным провоз санок, самокатов, моноколес, сегвеев – да, будет, если они вписываются по габаритам до 180 сантиметров в сумме трех сторон», – дополнил Акимов.

Условия провоза багажа для МЦД соответствуют правилам метро и Московского центрального кольца. Как и в подземке, на МЦД будет бесплатным провоз велосипедов, в «Иволге» для них будут предусмотрены специальные крепления, по четыре в каждом головном вагоне.

Бесплатная пересадка с МЦД на метро и обратно, которую получают пассажиры, оплачивающие проезд картой «Тройка», не будет распространяться на багаж. При пересадке с МЦД на метро и МЦК необходимо будет купить билет для багажа.

Первые два направления МЦД, по информации РЖД, планируют запустить в ноябре. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Московские центральные диаметры являются совместным проектом Минтранса России, правительства Московской области, правительства Москвы и РЖД.