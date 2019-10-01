РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Подольские спортсменки завоевали золото и серебро на чемпионате Московской области по кроссу, говорится в сообщении пресс-службы ПЦСК «Витязь».

«В Красногорске прошли соревнования чемпионата и первенства Московской области по кроссу лыжников. Представители спортивной школы олимпийского резерва – члены Подольского центрального спортивного клуба (ПЦСК) «Витязь» достойно представили Подольск. Среди женщин первое место заняла Ольга Яшина, среди юниорок второе место у Александры Тихоновой», – говорится в сообщении.

«Призовые места – норма для воспитанников Александра Ефимова», – сказал президент ПЦСК «Витязь» Борис Иванюженков.