РИАМО - 1 окт. Основные строительные работы на площадке храма святителя Киприана – митрополита Киевского и всея Руси – на улице Красного Маяка завершены, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Одновременно с окончанием работ в храме, строители начали второй этап работ по возведению храмового комплекса. Идет сооружение котлована для приходского дома, где в будущем разместятся воскресная школа, детско-юношеские секции и административные службы», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Храм в честь святителя Киприана возводится за счет пожертвований Московской патриархии, также помогли деньгами Южная префектура и Болгарская православная церковь, а также поступили средства от православных жителей Южного округа столицы.

Советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин в свою очередь подчеркнул, что на данный момент в храме установлен временный иконостас. В минувшее воскресенье прихожане праздновали престольный праздник с молебном в новом храме и крестным ходом.

Сейчас настоятель и прихожане готовятся к церемонии освящения малым чином. Церемонию проведет викарий Святейшего Патриарха епископ Бронницкий Фома. Работы по благоукрашению храма и установке постоянного иконостаса займут около года.

Всего в Южном административном округе действует 30 храмов, введены в эксплуатацию шесть новых храмовых комплексов, активное строительство ведется на 12 объектах.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.