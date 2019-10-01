РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 окт. Десять незаконно установленных торговых точек уберут в подмосковном Красногорске в течение двух месяцев, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Отдел потребительского рынка выявил 10 несанкционированных торговых точек. Все они будут ликвидированы в течение двух месяцев, после соблюдения всех формальностей», – сказал главный эксперт отдела потребительского рынка администрации муниципалитета Роман Мороз.

30 сентября нелегальные торговые точки демонтировали у дома 28А по улице Ленина и у дома 21 по улице Широкой в микрорайоне Опалиха.

«Собственникам нестационарных объектов две недели назад выдали уведомления о необходимости убрать палатки самостоятельно. Владелец точки возле автобусной остановки «Улица Кирова» не исполнил предписание. 30 сентября городские службы снесли торговый павильон. Предпринимателю выписали штраф и возложили расходы, связанные с выполнением работ по демонтажу», – говорится в сообщении.

К незаконно установленным торговым точкам относятся объекты, размещенные на территории без согласования с администрацией горокруга и не соответствующие требованиям архитектурно-художественного вида.

«Работа по выявлению незаконных торговых объектов в округе продолжается», – заключается в материале.