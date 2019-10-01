РИАМО – 1 окт. «Почта России» завершила преобразование в акционерное общество со стопроцентным государственным участием из федерального государственного унитарного предприятия, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Акционерное общество «Почта России» создано 1 октября 2019 года. Все процедуры проведены в срок согласно федеральному закону № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», – говорится в сообщении.

За прошедший год «Почта России» провела сплошную инвентаризацию активов и обязательств предприятия, оформление и регистрацию прав на недвижимое имущество, уточнение характеристик объектов недвижимого имущества в данных бухгалтерского учета, по результатам которых был подготовлен проект передаточного акта.

В передаточный акт в том числе включено более 27 тысяч объектов недвижимого имущества и земельных участков, среди которых крупнейшие инфраструктурные логистические центры предприятия, передаваемые создаваемому АО. Впервые в истории ФГУП сформирована привязка недвижимого имущества к земельным участкам.

Правительство РФ 20 сентября выпустило распоряжения, утверждающие передаточный акт и устав нового АО. В форме акционерного общества со стопроцентным государственным участием «Почта России» продолжит реализацию своей социальной функции.

«Мы рассчитываем, что изменение правовой формы позволит «Почте России» стать более конкурентоспособной и маневренной в принятии стратегических решений. Надеюсь, очень скоро эти перемены заметят и клиенты, и сотрудники компании», – подчеркнул генеральный директор АО «Почта России» Николай Подгузов.