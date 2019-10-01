РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Управляющая компания «ПИК-Комфорт» выполнила требования Госжилинспекции Подмосковья и восстановила системы дымоудаления и противопожарной автоматики в четырех домах Подольска, говорится в сообщении пресс-службы Государственной жилищной инспекции Московской области.

«Управляющая организация «ПИК-Комфорт» согласно предписанию Госжилинспекции Московской области восстановила системы дымоудаления и противопожарной автоматики в четырех многоквартирных домах Подольска по адресам: Быковская, 6/1; Молодежная, 7/5; Тепличная, 8; микрорайоне Львовский, Красная, 2А», – говорится в сообщении.

В отношении УК возбуждены дела об административных правонарушениях с последующим наложением денежных штрафов.

«Обеспечение надлежащего содержания систем дымоудаления многоквартирных домов, как и техническое обслуживание противопожарной автоматики – одна из обязанностей управляющих компаний. Данные нормы регулируются постановлением правительства РФ», – сказала главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.