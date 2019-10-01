РИАМО - 1 окт. В Подмосковье в этом сезоне отремонтировано 196 участков дорог по гарантиям, подрядчики устранили дефекты, наибольший объем работ сделан в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мы регулярно обследуем дорожную сеть Подмосковья, уделяя особое внимание уже отремонтированным, принятым и прошедшим экспертизу участкам дорог. На асфальтовое покрытие и разметку этих дорог распространяются гарантийные обязательства, согласно которым подрядчик за свой счет должен устранить появившиеся дефекты. Дефекты возникают после длительной эксплуатации в течение 1-3 лет ввиду высокой интенсивности движения», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Так, 196 участков с дефектами исправили в 36 округах. Наибольший объем выполнен в Дмитровском городском округе – 43 участка, Ступине – 18 участков, Чехове – 16 участков. На 140 участках дорог продолжаются работы по мелкому ремонту покрытия и обновлению разметки.

В Дмитровском округе устранили дефекты на дорогах: А-104 Москва – Дмитров - Дубна – Дмитров – МБК, ведущей к Дмитровскому шоссе; Хлебниково – Рогачево, проходящей от Лобни до второго бетонного кольца. В горокруге Ступино – М-4 Дон – Ступино и Ступино-Малино. В Чехове работы провели на участке Старосимферопольского шоссе с 63,7 по 65 километр, на улицах Полиграфистов и Гарнаева. В городе Дедовске горокруга Истра – на улицах Гражданская и Гурьянова; в Можайске — на Можайском шоссе.

Гарантийные обязательства вступают в силу с момента приемки и ввода дороги в эксплуатацию.

Для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия гарантийный срок составляет 3 года, для разметки, в зависимости от типа и вида материала, – от 6 месяцев до 1 года. К числу гарантийных случаев относятся образование ям, наличие трещин, повреждение кромки дорожного полотна и разметки, занижение уровня обочин, в том числе на съездах.