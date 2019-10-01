РИАМО – 1 окт. На западе Москвы в районе Проспект Вернадского началось переселение еще одного дома по программе реновации, сейчас здесь в программу реновации включено 558 домов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«На западе Москвы начался переезд жителей дома 32 на улице Лобачевского по программе реновации жилищного фонда. В районе Проспект Вернадского, вслед за пятиэтажками №№36 и 34 на улице Лобачевского, началось переселение дома №32. Как и их соседям, жителям будут предложены варианты равнозначного жилья в новостройке на Ленинском проспекте, дом 134», – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Накануне сотрудники департамента городского имущества вручили 80 семьям пятиэтажки на улице Лобачевского, дом 32 письма с предложениями равнозначного жилья.

«Начиная с сегодняшнего дня, жильцы могут осмотреть предлагаемые в новостройке квартиры и представить в Центр информирования заявление с согласием и другие документы, необходимые для переселения», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Сейчас в Западном административном округе в программу реновации включено 558 домов, утверждены – 37 «стартовых» площадок, непосредственно в районе Проспект Вернадского –59 домов и 10 «стартов», дополнил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 351 стартовая площадка.