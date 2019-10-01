РИАМО – 1 окт. Москвичи во вторник прощаются с художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым, мастер не дожил до своего 86-летия две недели, гражданская панихида продолжится в театре до 14:00, сообщает kp.ru.

О кончине народного артиста стало известно 28 сентября. Захаров не дожил до своего 86-летия две недели.

«Последние дни он находился в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, где лечился от воспаления легких», – говорится в сообщении.

Захаров руководил театром «Ленком» в течение 46 лет, там он создал свой неповторимый стиль, и то, что именно «Ленком» стал одним из самых любимых и успешных театров в Москве, – это его заслуга.

Во вторник на гражданской панихиде друзья и коллеги мастера будут говорить про его невероятную харизму, которая сочеталась с внешней сдержанностью характера.

«Про то, что в каждом своем спектакле он рвал зрителям сердце, но при этом не оскорблял их вкус. Что в эстетике шоу, которым знамениты его спектакли и фильмы, всегда находилось место настоящему чувству. Потому что вкус и хороший тон – это свойства его фирменного стиля», – добавляется в материале.

Известно, что, когда в зале на спектаклях Захарова звучали несмолкающие аплодисменты, режиссер не без кокетства говорил: не ожидал, что зрители будут так бурно выражать свое одобрение, мол, все это похвала в адрес Гоголя, Шекспира, Чехова, Мольера.

Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он запомнился зрителям как режиссер сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других. С 1973 года он являлся главным режиссером и художественным руководителем «Ленкома».

Захаров был удостоен множества наград – ему присвоили звание Героя труда Российской Федерации, народного артиста СССР, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».