РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Около 10 кубометров несанкционированного мусора вывезли возле деревни Булатово в подмосковном Подольске, сообщается на сайте администрации округа.

«В рамках полномочий сотрудниками территориального отдела «Дубровицкий» продолжается работа по ликвидации несанкционированных навалов мусора. Очередное нарушение было устранено вдоль региональной дороги у деревни Булатово. Работы выполнены представителями ГБУ «Мосавтодор». Объем вывезенного мусора составил около 10 кубометров», – говорится в сообщении.

В ближайшее время будут ликвидированы навалы на землях сельхозназначения вблизи деревни Акишово.

Как отметил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко, горожанам следует ответственно относиться к городскому округу Подольск и не устраивать несанкционированные навалы мусора на его территории.