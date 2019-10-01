РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Сотрудники ГИБДД Люберец с начала учебного года проводят рейды, во время которых проверяют соблюдение водителями правил безопасной перевозки детей, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактические мероприятия «Детское кресло» по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле будут проводиться 6 октября по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом 8В, 8 октября по адресу: Люберцы, деревня Марусино, улица Заречная, дом 11, корпус 4, 20 октября по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 112, ТРЦ «Выходной» и 22 октября по адресу: Люберцы, Комсомольский проспект, дом 9», – говорится в сообщении.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3000 рублей.