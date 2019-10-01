РИАМО - 1 окт. Главное управление МВД России по Москве подало в Симоновский районный суд два гражданских иска к организаторам несанкционированных акций в столице, сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

Обращения зарегистрированы 30 сентября. В первом иске ведомства числятся семь ответчиков – Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин. Во втором иске – два человека – Георгий Албуров и Любовь Соболь.

Дополнительной информации по искам на сайте не опубликовано.

Ранее к организаторам несанкционированных акций через суд уже предъявляли претензии «ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги», которые требовали возместить имущественный вред, нанесенный транспортной сфере и дорожному хозяйству столицы в результате митингов.

Мосгорсуд прекратил дела в отношении двух участников митингов 3 августа>>