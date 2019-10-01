РИАМО - 1 окт. В 2020 году столица планирует перейти на раздельный сбор мусора, власти города намерены усилить информационное просвещение по переходу на новый режим сбора отходов, пишет газета «Коммерсант».

С 1 января 2020 года во всех дворах Москвы должны появиться новые, синие контейнеры для вторсырья. Компании готовы к работе в условиях раздельного сбора. Уже сейчас размещаются баки, и готовятся мощности для переработки.

«В «Хартии», «Спецтрансе» и «МСК-НТ» заверили, что синие баки будут вывозиться ежедневно. В «Эколайне» и «МКМ-Логистике» вторсырье будут забирать раз в два дня, «так как на него не распространяются требования СанПиН». Во всех компаниях заверили в готовности мощностей для переработки», - говорится в материале.

При этом представители рынка отмечают, что горожане мало знают о переходе на новую схему обращения с отходами. Компания «Спецтранс» предложила ввести дифференцированные тарифы на вывоз мусора. Однако в департаменте ЖКХ Москвы отметили, что тарифы останутся неизменными. Не будет и негативного стимулирования в виде штрафов или заваривания мусоропроводов. В первую очередь в планах - усилить информационное просвещение.

«Одним из известных демотиваторов» в столичном департаменте ЖКХ назвали слухи в соцсетях о том, что «в один мусоровоз сгружаются раздельно собранные и смешанные отходы». В компании «Эколайн» даже объявляли вознаграждение в 5 тысяч рублей за фото- или видеодоказательства этого явления, но пока их и не получили», - отмечается в статье.

В департаменте ЖКХ Москвы отметили, что с компаниями, обеспечивающими раздельный сбор, заключат допсоглашения к 1 января 2020 года. При этом сумма контрактов с операторами не изменится. Ранее глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщал, что власти направят на внедрение новой системы 3,7 миллиарда рублей.