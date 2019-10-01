РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. По итогам интернет-голосования жители Красногорска выбрали название новому скверу на улице Успенской, большинство проголосовали за вариант «Красный мишка», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Завершилось интернет-голосование за название нового сквера, обустроенного в микрорайне Чернево-2 Красногорска. В опросе приняли участие более 500 человек. 34% проголосовавших высказались за название «Сквер «Красный мишка», – говорится в сообщении.

Среди оригинальных названий, предложенных жителями, были варианты «Реди Тедди», «Ми-ми-мишный сквер», «Успенский сквер», «Сквер красных медведей» и многие другие.

Сквер открыли на улице Успенской 14 сентября в День горокруга. Его обустройство заняло около 2 месяцев. Центральным элементом сквера является большая фигура красного медведя. Кроме того, в сквере высадили деревья и кустарники с красной листвой.