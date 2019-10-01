РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. Бесплатные занятия суставной гимнастикой и оздоровительные танцы проводят для представителей старшего поколения в Доме культуры в Красногорске, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры «Опалиха» на регулярной основе проходят бесплатные занятия для старшего поколения: суставная гимнастика и танцетерапия. Приглашаем всех желающих!» – говорится в сообщении.

Занятия проводятся каждые вторник и пятницу с 10:00.

ДК «Опалиха» расположен по адресу: Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Есенинская, дом №15.

Соорганизатором занятий выступил Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.