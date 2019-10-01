РИАМО - 1 окт. Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении крупных взяток, получал деньги недалеко от здания ФСБ в Москве, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве.

«Незаконные вознаграждения от банкиров главный борец с коррупцией в финансовой системе страны получал через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади», – отмечается в материале.

По версии следствия, бывший владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов платил ему за общее покровительство (часть 5 статьи 291 УК), а посредниками выступали экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян (часть 4 статьи 291.1 УК).

Всего Черкалин успел получить 750 тысяч долларов за «крышевание» банков, при этом один только банк «Транспортный» выплачивал ему 50 тысяч долларов ежемесячно за покровительство.

Полковника арестовали в апреле этого года по обвинению в мошенничестве и взяточничестве. Во время обысков у него были обнаружены 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов США и 8 миллионов евро. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет свыше 6,3 миллиардов рублей. При этом совокупный легальный доход Черкалина и членов его семьи с 2005 по 2019 год составил 55 миллионов рублей.