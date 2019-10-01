РИАМО - 1 окт. В Подмосковье началось строительство учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке Вооруженных сил РФ «Патриот», центр планируют открыть в 2020 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы приступили к строительству большого воспитательного и образовательного комплекса на территории парка «Патриот». В 2020 году планируем начать работу по приглашению туда наших старшеклассников», – сказал Воробьев.

Он отметил, что участие в этой работе примет военный комиссариат Московской области.

Учебно-методический центр будет размещен на территории 28,45 гектара. «Авангард» оснастят современным компьютерным и мультимедийным оборудованием и тренажерами. В учебном процессе будут использованы современные методики и образовательные технологии.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» находится в Одинцовском городском округе на 55-м километре Минского шоссе. Для посетителей парка открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр, музейные площадки. Гости могут увидеть образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.