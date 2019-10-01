РИАМО - 1 окт. Дополнительная комиссионная судмедэкспертиза, проведенная специалистами бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы, подтвердила причинение вреда сестрам Хачатурян их отцом Михаилом, девушек обвиняют в убийстве родителя, сообщает «Интерфакс».

«Столичные судмедэксперты подтвердили выводы, ранее сделанные их коллегами из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, о том, что психические расстройства, выявленные у сестер Хачатурян, находятся в причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна», - говорится в сообщении.

Адвокатами сестер выступают Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин. Они направили соответствующее заявление, в котором рассказали о связи инцидента с многолетним насилием над девушками со стороны отца.

По словам адвокатов, нанесенный здоровью девушек вред оценивается как тяжкий.

«Защитники сестер Хачатурян выражают общее мнение, что результаты дополнительной экспертизы еще раз подтвердили - девушки находились в состоянии необходимой обороны. По мнению адвокатов, уголовное преследование сестер Хачатурян должно быть прекращено», - дополняется в материале.

Михаил Хачатурян был найден убитым в июне 2018 года, на его теле обнаружили множество колото-резаных ранений. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери. Они рассказали, что находились в безвыходном положении – отец регулярно морально и физически над ними издевался. Разбирательство тянется до сих пор. Ранее материалы в отношении Михаила Хачатуряна были выделены в отдельное производство.