РИАМО (РЕУТОВ) - 1 окт. Пенсионеры из Москвы и других муниципалитетов Московской области побывали на экскурсии по исторической части Реутова в рамках программы «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«Мероприятие провел музейно-выставочный центр города для группы из 26 человек, которые приехали из Москвы. Экскурсия проходила в течение 1,5 часов по памятным местам Реутова: скверу с крылатой ракетой «Метеорит», храму святой Троицы, реутовской мануфактуре, казармам, историческому зданию школы 1888 года постройки, мемориалу Славы», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, гости услышали не только подробный и красочный рассказ об истории города, но и узнали о его современном состоянии, перспективах дальнейшего развития.

«Это замечательно, что сейчас существуют такие программы для пожилых людей, которые позволяют им путешествовать и расширять свой кругозор», – отметил глава городского округа Станислав Каторов.

Он также добавил, что кроме программы «Активное долголетие», в городском округе реализуется партийный проект единороссов «Старшее поколение».

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет. На портале «Добродел» было организовано голосование, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. По итогам опроса определен топ-10 самых популярных активностей среди пенсионеров: скандинавская ходьба, плавание, туристические поездки, компьютерные курсы, физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, творчество, пение и йога.