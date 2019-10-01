РИАМО – 1 окт. В Подмосковье должна быть начата активная подготовка снегоуборочной техники к зиме, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу анонсировать подготовку уборочной техники к зиме. Еще есть время. Уже сейчас прошу обратить внимание на готовность и эффективность работы уборочной техники», – заявил Воробьев.

Ранее в Подмосковье проверили готовность к зиме 13 городских округов, в них подготовили более 4 тысяч тонн противогололедных материалов. Проверки муниципалитетов на готовность к зиме будут продолжаться.