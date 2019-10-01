РИАМО - 1 окт. Все муниципальные центры управления регионом (ЦУР) должны начать работу на территории Подмосковья до конца текущего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы много говорим о ЦУР, как региональном, так и муниципальных. До конца года будут открыты все подразделения. Мы обязаны не только все знать и быстро решать, но и не допускать тех проблем, которые волнуют жителей региона», – сказал Воробьев.

Он отметил, что сегодня необходимо применять проактивный метод работы.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных и так далее.

В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам. Вся поступающая в ЦУР информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети.

Муниципальный ЦУР – это новый принцип работы администрации городских округов с обращениями граждан.