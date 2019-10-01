РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Во вторник в микрорайоне Климовск Подольска отключили воду в 12 домах в связи с ремонтными работами на системе горячего и холодного водоснабжения, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 1 октября управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» проводит работы по замене задвижки на системе горячего и холодного водоснабжения. На время выполнения ремонта – до 13:00 приостановлена подача воды в 12 многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Горячую и холодную воду отключили по адресам: улица Мичурина в домах №№8, 8А, 10, 12; улица Театральная, дома №№4, 6; проспект 50-летия Октября, дома №№15, 15А, 15Б, 17, 19. В доме №19А на проспекте 50-летия Октября отсутствует горячее водоснабжение.