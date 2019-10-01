РИАМО - 1 окт. Подмосковье повысило свои показатели в международном рейтинге агентства Fitch Ratings, это упростит работу в регионе для иностранных компаний, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ключевой вызов - это развитие экономики, повышение реальных доходов населения. Недавно международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга Подмосковья со стабильного на позитивный. Это упростит иностранным компаниям доступ к кредитным деньгам для реализации проектов в регионе», - сказал Воробьев.

Он отметил, что это еще одно подтверждение, что областной бюджет устойчив.

«Во многом это результат той работы, которую мы при поддержке федерального правительства и президента ведем в Московской области», - заключил Воробьев.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу Московской области на «позитивный» со «стабильного». Повышение прогноза обеспечено такими рейтинговыми драйверами, как устойчивость госдолга, динамика доходов и регулируемость расходов, ликвидность бюджета региона. Позиция также поддерживается сильной и расширяющейся налоговой базой региона.

Первый замминистра экономики и финансов Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что повышение прогноза Fitch по рейтингам Московской области отражает последовательную бюджетную политику, успешную работу по социально-экономическому развитию региона в рамках национальных целей и приоритетов.