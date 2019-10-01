РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 4 октября будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах городского округа, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«ОПМ «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будут проводиться 4 октября по адресу: улица Красногорская, дом №1. 18 октября рейд пройдет по адресу: Октябрьский проспект, дом 366, ТРЦ «Орбита», а 26 октября – в горокруге Котельники, Дзержинское шоссе, дом №5. Все рейды будут проводиться с 22:00 до 23:00», – говорится в сообщении.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.