РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. В микрорайоне Климовск Подольска планируют нанести разметку на автодороге по Индустриальной улице до 30 октября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой нанести разметку на проезжую часть в микрорайоне Климовск. Она отметила, что разметки нет на автодороге по Индустриальной улице.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу нанесения разметки на автодороге в Климовске. Указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по нанесению разметки включены в производственную программу и будут выполнены в срок до 30 октября», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.