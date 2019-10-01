РИАМО - 1 окт. Чиновники Подмосковья должны изучать современные методы управления для более эффективной работы на местах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хотелось бы отметить семинар в Сбербанке – полезно и важно собираться вместе, чтобы посмотреть, какие современные методы управления существуют в мире», – сказал Воробьев.

Он добавил, что региональные чиновники продолжат проходить такое обучение.

Двухдневный обучающий семинар для членов правительства Московской области, депутатов и глав муниципальных образований ранее прошел в кампусе Сбербанка в Подмосковье. В программе была предусмотрена работа с коучами, политологами и учеными.