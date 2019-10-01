РИАМО – 1 окт. Праздник в честь 90-летия Московской область пройдет 3 октября, для жителей и гостей региона подготовили большую выставку в музее в Новом Иерусалиме, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Еще одно событие этой недели – 90-летие Московской области. Мы проведем 3 октября торжественное мероприятие», – сказал Воробьев.

Он добавил, что к юбилею региона приурочена большая выставка в музее в Новом Иерусалиме.

«Наше любимое Подмосковье было образовано в 1929 году, и 3 октября мы будем отмечать юбилей. Никаких излишеств не планируем, но культурные, исторические музеи, выставки будут открыты для всех желающих», – подчеркнул глава региона.

Третьего октября 12 музеев Подмосковья будут работать бесплатно в рамках акции «День открытых дверей». К акции присоединились «Новый Иерусалим», Мемориальный музыкальный музей России – музей-заповедник П.И. Чайковского, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Вяземах, музей-заповедник «Зарайский Кремль», Военно-технический музей в Черноголовке, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник «Мураново», Звенигородский музей, Московский областной музей народных художественных промыслов в Федоскине, Музей А.П. Чехова в Мелихове и музей Д.И. Менделеева и А.Блока в Солнечногорске.