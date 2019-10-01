РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Власти Подольска заверили дольщиков, что при банкротстве инвестора-застройщика ЖК «Народный» достройка дома №23 на улице Народная будет приоритетной, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В администрации Подольска состоялась встреча под руководством заместителя главы администрации Подольска по строительному комплексу Петра Гапонова с инициативной группой граждан-соинвесторов строительства ЖК «Народный». На ней обсудили завершение строительства многоквартирного жилого дома №23 на улице Народная. По причине неисполнения своих обязательств инвестором-застройщиком ООО «ГлавГрадоСтрой» администрация горокруга инициировала банкротство.

«В рамках дела о банкротстве после определения конкурсной массы конкурсному управляющему представят возможность определить размер денежных средств для достройки многоквартирного жилого дома №23 на улице Народная. Недостроенный жилой дом на улице Народная, 23 является приоритетным при направлении инвестиционных средств в целях завершения строительства в сравнении с другими недостроенными объектами», – говорится в сообщении.

В рамках судебных разбирательств власти подали заявление в Арбитражный суд Московской области о признании ООО «ГлавГрадоСтрой» банкротом, но заседание отложено на начало октября. Дальнейший алгоритм действий будет определен после вынесения судебного решения.