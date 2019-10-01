РИАМО - 1 окт. В Можайском районе столицы госпитализирована 63-летняя женщина с ножевыми порезами лица, шеи и рук, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Витебская, 3.

«Прибывшие полицейские обнаружили пенсионерку 1956 года рождения. Наряд скорой помощи доставил ее в медучреждение и госпитализировал с колото-резаными ранами лица, шеи, левого плеча и левой кисти», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Начата доследственная проверка.