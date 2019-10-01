РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец во вторник приступили к патрулированию пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С 1 по 6 октября 2019 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

«Особое внимание будут уделять соблюдению водителями правил проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, а также правила перехода проезжей части пешеходами. Посты и маршруты патрулирования сотрудников ДПС приближены к пешеходным переходам с интенсивным движением пешеходов, а также к местам, где имели случаи наездов транспорта на пешеходов», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать ПДД: пешеходы должны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам. Исключением же являются участки без разделительной полосы и ограждений, на которых в зоне видимости отсутствуют пешеходные переходы. В таких случаях пешеходу разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части.

ГИБДД также напоминает о том, что приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель транспортного средства обязан остановиться и пропустить преходящих дорогу или только ступивших на проезжую часть пешеходов.

В случае несоблюдения ПДД пешеходам предусмотрен штраф 500 рублей, водителям же, не уступившим пешеходам дорогу, – 1500 рублей.