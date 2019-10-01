РИАМО - 1 окт. За два дня в городском округе Ступино двое детей выпали из окон двухэтажных домов, проводятся доследственные проверки, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«27 сентября 2019 года из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала 2-летняя девочка. Пока мама находилась в соседней комнате, ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал наружу. После падения малолетняя была доставлена в городскую больницу с травмой головы и живота», – отмечается в сообщении.

Утром 28 сентября 8-летний мальчик упал из окна шестого этажа. Его мама ненадолго вышла в магазин. В результате падения у мальчика диагностированы переломы и травма головы.

Следственный комитет проводит проверки, по их результатам будет принято процессуальное решение.

ГСУ СК России по Московской области напомнил родителям о необходимости более ответственного подхода к обеспечению безопасности детей. Маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, нужно исключать любые ситуации, которые могут привести к трагедии.