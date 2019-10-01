РИАМО - 1 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового военного комиссара региона, им стал Алексей Астахов, который долгое время работал в структурах военного комиссариата Москвы и Севастополя.

«Новый военный комиссар Московской области - полковник Астахов Алексей Алексеевич», - сказал Воробьев.

Он отметил, что Астахов долгое время работал в структурах военного комиссариата Москвы и Севастополя.

«Мы очень внимательно относимся к призыву на военную службу и патриотическому воспитанию», - заключил Воробьев.