РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Патроны Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) микрорайона Подольска превзошли другие аналоги по кучности стрельбы, сообщается на сайте администрации округа.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения микрорайона Климовск (ЦНИИТОЧМАШ) провел сравнительные испытания на кучность стрельбы патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметров «Олимп» (производства института), «Матч» (Климовского специализированного патронного завода) и Center-X (фирмы Lapua Финляндия). Стрельба велась из закрепленного в тисках кучностного баллистического ствола производства АО «Концерн «Калашников», согласно техническим условиям на аналогичные патроны.

«Проверка на кучность, которая является важнейшим показателем качества оружия и боеприпасов, оценивалась по результатам отстрела восьми серий по 10 выстрелов в каждой в условиях закрытого тира на дистанции 50 метров при нормальной температуре воздуха. В итоге патроны «Олимп» винтовочные по кучности показали лучшие результаты», – сказал начальник научно-производственного отделения патронов и боеприпасов ЦНИИТОЧМАШ Антон Семеняко.

ЦНИИТОЧМАШ исторически является ведущим предприятием в стране, занимающимся вопросами разработки конструкций и технологий изготовления, осуществляющим мелкосерийный выпуск спортивных патронов кольцевого воспламенения. Первые партии патронов были выпущены в 1946 году. Они обладали на 40-45 % лучшей кучностью стрельбы, чем аналоги.