РИАМО – 1 окт. Мессенджер WhatsApp с февраля 2020 года будет недоступен на некоторых гаджетах с устаревшими операционными системами (ОС), это коснется Android 2.3.7 и iOS 8, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», – говорится в сообщении на официальном сайте приложения.

Помимо этого, после 31 декабря этого года поддержки WhatsApp лишится операционная система Windows Phone.

Разработчики приложения посоветовали использовать гаджеты на iOS 9 и Android 4.0.3 или на более поздних версиях операционных систем.

Приложение WhatsApp к настоящему моменту является одним из самых популярных мессенджеров для обмена сообщениями. Так, согласно данным февраля 2018 года, программой пользовались более полутора миллиардов человек.