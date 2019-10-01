РИАМО - 1 окт. Рядом с ЖК «Кварталы 21/19» в Рязанском районе столицы завершилось строительство нового детского городка в рамках благоустройства бульвара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Площадь игровой зоны составляет 545 квадратных метров. Ее обустроили в рамках первого этапа благоустройства бульвара, объем инвестиций в который превысил 100 миллионов рублей. Всего же в создание бульвара планируется вложить 250 миллионов рублей», – заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Детский городок построили на двух холмах, выполненных с использованием приемов геопластики. На возвышенностях сделали конструкции из канатов, зацепов и полусфер. Таким образом дети смогут сами придумывать маршруты для путешествий. Благодаря своей нестандартной форме и обилию ярких элементов площадка может стать знаковым местом не только для жителей комплекса, но и всего района.

Концепцию создало ландшафтное бюро «Александр Фронтов и архитекторы». Площадка должна стать естественным продолжением бульвара. Гендиректор бюро Александр Фронтов подчеркнул, что при строительстве использовались несколько простых принципов.

«Во-первых, нетипичный подход, что позволило выделить площадку на фоне остальных игровых зон бульвара. Во-вторых, соответствие объекта окружающей среде: «детская площадка на холмах» стала продолжением существующего рельефного ландшафта. В-третьих, безопасность. Покрытие всей конструкции выполнено из мягкой резиновой крошки, что минимизирует возможность каких-либо травм», – разъяснил он.

Длина самого бульвара – 860 метров. Уже готов участок длиной 340 метров. Прошлым летом здесь посадили 12,5 тысяч кустарников и 200 деревьев.

ЖК строят в рамках программы реорганизации столичных промзон. Ранее там находился завод «Молния».