РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. Сотрудницу авиационной корпорации «Рубин» Анну Овчинникову, проработавшую 60 лет на предприятии, поздравили и вручили знак «За заслуги перед городским округом Балашиха», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие по случаю награждения трудового коллектива завода провели в одном из зданий предприятия. В нем приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, депутаты совета депутатов горокруга, генеральный директор предприятия «Рубин» Евгений Крамаренко, коллектив завода. Всего около 100 человек.

«Решение о награждении было принято еще летом. Мы долго думали где наградить, посоветовались и приняли решение, что надо сделать это здесь, на заводе, в кругу родного коллектива, где эти 60 лет и были проведены. Спасибо за работу, думаю, еще не один десяток лет впереди», – сказал Юров.

Он вручил Анне Овчинниковой знак «За заслуги перед городским округом Балашиха», а также наградил благодарственными письмами девять работников предприятия.

«Нашему большому городу (Балашихе – ред.) исполнилось 189 лет. Конечно, в рамках одного мероприятия, проведенного на центральной площади города, наградить и поблагодарить всех тех, кто вносит свой вклад в развитие города невозможно. День города прошел две недели назад, но я думаю, что эта встреча не потеряла свою актуальность. Хочу сказать слова благодарности руководству и сотрудникам предприятия за ту работу, которую вы выполняете», – отметил Юров.

С 2017 по 2019 годы налоговые отчисления предприятия «Рубин» в бюджет Балашихи составили 3 миллиарда рублей.

Крамаренко рассказал, что они строят большие планы по развитию предприятия.

«Сейчас перед нами стоит задача освоить те 12 гектаров земли, которые нам выделило государство. Коллектив у нас хороший и способен решить любые задачи. Благодарю трудовой коллектив за ту работу, которую он проводит и ту работу, которую будет проводить в будущем», – заключил Крамаренко.