РИАМО – 1 окт. Первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, депутат Госдумы Василий Власов пригласил 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в российском парламенте, сообщает РИА Новости.

Власов пригласил активистку выступить в нижней палате парламента и направил соответствующее письмо в посольство Швеции. Он также отметил, что является самым молодым депутатом России и восхитился волей и энергией, с которой Тунберг борется за спасение планеты. По его словам, российская молодежь беспокоится о проблемах экологии, а «взрослые» политики не всегда могут найти компромисс в жизненно важных вопросах.

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — говорится в послании Власова.

Он попросил посла Швеции Малену Мард посодействовать в передаче письма Тунберг.

Школьница Грета Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы устраивала пикеты возле шведского парламента. Она требовала усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение FridaysForFuture. А в конце сентября она выступила в ООН с пламенной речью, обвинив мировых лидеров во лжи и в том, что они «украли ее детство».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова активистки. По его словам, девочке нужно объяснить, что стороны государств и различных организаций прилагается масса усилий для сохранения экологии.