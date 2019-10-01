РИАМО - 1 окт. В Московской области на перегоне Лобня – Марк около железнодорожной станции Марк аэроэкспресс сбил женщину, пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

«В линейный отдел МВД России на станции Москва – Белорусская поступила информация о том, что аэроэкспрессом Лобня – Марк в районе станции Марк травмирована женщина, 1982 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по предварительной информации, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Ее передали медикам, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.