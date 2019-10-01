РИАМО – 1 окт. В России в ближайшие три года планируют сократить штат федеральных чиновников, на эти цели власти потратят 4,8 миллиарда рублей, по данным экспертов, до 2022 года планируется уволить примерно 13 тысяч человек, пишет газета «Известия».

«Анонсированная ранее Минфином масштабная оптимизация позволит экономить государству до 100 миллиардов рублей в год», – говорится в статье.

В течение следующих трех лет выплаты увольняемым сотрудникам федеральных госорганов составят около 5 миллиардов рублей (примерно по 1,6 миллиарда рублей в год), рассказали собеседники в министерстве финансов РФ. Однако о точном количестве госслужащих, попадающих под оптимизацию, на данный момент неизвестно.

«Исходя из того, что средняя зарплата федерального чиновника, по данным Росстата, в прошлом году составила примерно 127 тысяч рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов, можно ожидать, что до 2022 года планируется уволить примерно 13 тысяч человек», – пояснил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов.

Это вовсе не значит, что оптимизацию штата нельзя будет сгладить: заложить расходы на увольнение и реализовать их — не всегда одно и то же.

Ранее в Минфине России представили масштабную реформу госуправления, предполагающую сокращение штата госслужащих.

Первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко подчеркнула, что численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году планируется уменьшить на 10%, территориальных органов — на 5%. К 2021 году данный показатель в регионах должен будет достичь 15%.

Проведение оптимизации позволит ежегодно экономить до 100 миллиардов рублей. Сейчас эта сумма ежегодно направляется на повышение жалований чиновников для поддержания зарплат на конкурентном уровне.

Нестеренко назвала общее количество госслужащих разного уровня. По ее подсчетам, это 2,4 миллиона человек, или 3,3% от общей численности занятого в экономике населения.

В итоге на 10 тысяч россиян приходится 163 чиновника.